Названа причина смерти 30-летнего чемпиона по фристайлу Павла Кротова

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 125

Спортсмен скончался внезапно. Причина его смерти оставалась загадкой до вскрытия.

Названа причина смерти 30-летнего чемпиона по фристайлу Павла Кротова

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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Тренер сборной РФ по фристайлу Александр Понгильский озвучил причину гибели молодого чемпиона мира по фристайлу Павла Кротова. Свой комментарий по результатам вскрытия Понглиский дал ТАСС.

«Врачи сообщили, что Павел Кротов умер из-за кровоизлияния в мозг. Во сне лопнул сосуд», — раскрыл он.

Новость о смерти фристайлиста появилась 25 марта. Понгильский рассказал 5-tv.ru, что Кротов скончался на 31-году жизни во сне в собственной квартире в Ярославле. Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области отметил, что официальные данные о гибели Кротова будут объявлены после вскрытия.

Павел Кротов участвовал в двух зимних Олимпийских играх — в 2014 и 2018 годах. спортсмен два раза становился победителем этапов Кубка мира, а также являлся победителем чемпионата мира в командной акробатике в 2021 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каком состоянии находится переживший ампутации фигурист Роман Костомаров.

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