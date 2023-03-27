Китайцы осудили реакцию НАТО на слова Путина о ядерном оружии в Белоруссии

Реакция НАТО на действия России говорит лишь о том, что РФ поступает верно, считают жители КНР.

Реакция НАТО на решение президента России Владимира Путина насчет ядерного оружия в Белоруссии поразила читателей китайского издания Guancha.

Некоторые жители КНР попытались понять, как альянс может показывать такую наглость со своей стороны. Другие искренне считают, что США и Запад очень боятся сильных и в ответ — запугивают слабых.

«Почему НАТО не осудит США и Великобританию за предоставление Австралии атомных подводных лодок?» — пишет один из пользователей.

В конце концов, читатели газеты заметили, что реакция НАТО на действия России говорит лишь о том, что РФ поступает верно.

До этого стало известно о том, что Россия собирается разместить на территории Белоруссии только тактическое ядерное оружие. Специальное хранилище для него будет построено в республике к 1 июля.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Запад забеспокоился о ядерном оружии у границ США после Белоруссии.