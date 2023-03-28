Патрушев: Россия дважды спасала США от распада, но больше не будет

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 17

Россия — исторический защитник суверенитета и государственности любых народов.

Патрушев: Россия дважды спасала США от распада, но больше не будет

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Россия дважды спасала США от распада, но больше делать этого не стоит. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

По его словам, спасение происходило во время Войны за независимость и гражданской войны.

«Но я полагаю, что в этот раз помогать Штатам сохранить свою целостность нецелесообразно», — заметил Патрушев.

Также он добавил, что культура России всегда была основана на духовности и сострадании. При этом, наша страна была и защитником суверенитета и государственности любых народов, который когда-либо просили у нее помощи.

Собственно, главная проблема Америки — это геополитические игры. Вашингтон, по мнению Патрушева, напрочь забыл о собственных проблемах в то время, как антагонизм между республиканцами и демократами только растет.

Более того, в Штатах также усиливаются противоречия между различными финансовыми структурами и транснациональными корпорациями. А им, как известно, важен только их доход, но никак не благополучие жителей их страны.

До этого президент России Владимир Путин говорил, что США действуют в ущерб себе и своим целям. По его словам, Россия бы пользовалась долларом и дальше, но теперь из-за действий Штатов, она обязательно будет расширять те валюты, которые не подведут и будут надежными.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как член Конгресса США предрекла рядовым американцам «небывалые трудности».

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