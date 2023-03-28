Патрушев: Россия дважды спасала США от распада, но больше не будет

Россия дважды спасала США от распада, но больше делать этого не стоит. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

По его словам, спасение происходило во время Войны за независимость и гражданской войны.

«Но я полагаю, что в этот раз помогать Штатам сохранить свою целостность нецелесообразно», — заметил Патрушев.

Также он добавил, что культура России всегда была основана на духовности и сострадании. При этом, наша страна была и защитником суверенитета и государственности любых народов, который когда-либо просили у нее помощи.

Собственно, главная проблема Америки — это геополитические игры. Вашингтон, по мнению Патрушева, напрочь забыл о собственных проблемах в то время, как антагонизм между республиканцами и демократами только растет.

Более того, в Штатах также усиливаются противоречия между различными финансовыми структурами и транснациональными корпорациями. А им, как известно, важен только их доход, но никак не благополучие жителей их страны.

До этого президент России Владимир Путин говорил, что США действуют в ущерб себе и своим целям. По его словам, Россия бы пользовалась долларом и дальше, но теперь из-за действий Штатов, она обязательно будет расширять те валюты, которые не подведут и будут надежными.

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