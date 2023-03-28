Мать годовалой дочери Илона Маска сменила ее имя на знак вопроса

Канадская певица Граймс (настоящее имя Клэр Буше) рассказала о переменах в жизни годовалой дочери Эксы Дарк Сайдерл от миллиардера Илона Маска. Теперь девочку будут звать «Y», «Why?» (Почему?) или просто знак вопроса — «?».

Свое решение Граймс объяснила тем, что дети очень любопытны и часто задают вопросы, начиная со слова «почему». Это верно и для ее дочери, а поскольку имя должно отражать сущность ребенка, она и решила его сменить. А вовсе не из-за желания как-то выделить малышку.

«Она теперь Y, или „Почему", или просто „?“. Но правительство этого не признает. Любопытство, вечный вопрос… и тому подобное» — пояснила Граймс.

К слову, фанаты мало удивились изменению имени. Ведь у пары есть еще старший сын, которого назвали X Æ A-12 (Экс Эш Эй-Твелв). Правда, позже родители сменили его имя на X Æ A-II, потому что закон Калифорнии запрещает использование цифр в юридическом имени.

Илон Маск и Граймс начали встречаться в 2018 году. В 2020-м они сообщили о пополнении в семье. А в сентябре 2021 года отношения закончились. Второй ребенок у них родился в декабре того же — при помощи суррогатного материнства на свет появилась дочка. Для миллиардера девочка стала седьмым ребенком, для Граймс — вторым.

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