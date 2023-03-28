«Я решу его сам»: Трамп призвал срочно положить конец конфликту на Украине
Бывший президент США Трамп заявил, что конфликт на Украине должен завершиться прямо сейчас
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Ron Sachs - CNP /MediaPunc
Бывший президент США убежден, что сможет разрешить украинский кризис за сутки. Но при одном условии.
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине должен быть завершен прямо сейчас, иначе она может быть уничтожена в течение полутора лет. Своим мнением Трамп поделился в интервью телеканалу Fox News.
«Это невероятно, у нас во власти находятся люди, которые не знают, что они делают. Однако, если конфликт не разрешится, я решу его сам», — уверенно заявил экс-президент США.
По его словам, ему понадобится всего 24 часа, чтобы урегулировать ситуацию. Для этого Трамп готов провести переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, но раскрывать свой план бывший американский лидер не стал. Однако исполнить этот план Трамп сможет только при условии, что его изберут на пост президента США.
Кроме того, в интервью Дональд Трамп выразил уверенность, что конфликт на Украине может не разрешиться вплоть до выборов президента США в 2024 году. По мнению Трампа, политика нынешнего президента Америки и его команды грозит «третьей мировой войной».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что заявил Трамп про президента США Джо Байдена.
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