Украинская армия продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру в зоне спецоперации. Как стало известно 5-tv.ru, за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили более 100 снарядов по левобережью региона.

Под обстрел попали населенные пункты Казачьи Лагеря, Крынки, Подстепное, Покровское, Корсунка, Алешки, Песчановка и Голая Пристань. Разрушения и наличие жертв уточняется.

Ночью ВСУ возобновили обстрел: пострадали пять населенных пунктов, по которым было выпущено около 42 снарядов из ствольной артиллерии. Под обстрел попала, в том числе Новая Каховка, где недавно в результате атаки украинских террористов погибла женщина.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Украинская армия возобновила обстрелы мирных граждан ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, в связи с чем власти самопровозглашенных республик обратились к Владимиру Путину за военной помощью. Целью российской армии является денацификация Украины и прекращения геноцида со стороны киевской власти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ за сутки обстреляли Донецк минимум три десятка раз.