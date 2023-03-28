Александр Лукашенко выступит с посланием к народу и парламенту 31 марта

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 25

В своем обращении лидер Белоруссии озвучит ближайшую стратегию развития государства.

Александр Лукашенко выступит с посланием к народу и парламенту 31 марта

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратится к жителям страны и парламенту с посланием 31 марта. Об этом сообщил журналистам руководитель администрации главы государства Игорь Сергеенко.

Он уточнил, что белорусский лидер озвучит ближайшую стратегию развития государства с учетом меняющейся геополитической обстановки.

«Я бы хотел еще раз подчеркнуть, что это мероприятие знаковое, фундаментальное, где президент в своем выступлении определяет ближайшую стратегию развития нашей страны в условиях динамично меняющейся геополитической обстановки. <…> Это анализ той обстановки, которая складывается здесь и сейчас, а также на перспективу», — цитирует Сергеенко издание «БелТА».

Глава администрации добавил, что послание Александра Лукашенко будет адресовано не только белорусскому народу, но и жителям других государств, связи с которыми в силу международной обстановки на сегодня утрачены.

«Уверен, что выступление главы государства будет ярким, интересным, острым и актуальным», — подчеркнул чиновник.

Он также отметил, что мероприятие пройдет в традиционном формате. Предположительно, в нем примут участие свыше 2, 5 тысячи человек. В их числе — представители парламента, министерств, государственных комитетов, а также предприниматели, СМИ, руководители муниципалитетов и многие другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Александр Лукашенко обрисовал перспективу поставок оружия с «настоящим ураном» из России.

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