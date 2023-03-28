Неземное зрелище: в чем уникальность парада пяти планет 28 марта

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Рита Миронова
Рита Миронова 38

Парад пяти планет 28 марта будет виден во всех регионах РФ после захода солнца

Неземное зрелище: в чем уникальность парада пяти планет 28 марта

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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Необычное астрономическое явление жители России смогут увидеть невооруженным глазом.

Жители всех регионов России 28 марта смогут увидеть парад планет в небе невооруженным глазом. Почему это астрономическое явление называют уникальным, KP.RU рассказал астроном Алексей Маткин.

По его словам, сначала над горизонтом появются Меркурий и Юпитер, затем Венера и Марс в виде красной звезды возле Луны. Между последними расположится Уран.

«Такой маленький парад планет, как его принято называть. Они выстроились в достаточно интересные конфигурации», — отметил Алексей Маткин.

Первые две планеты — Меркурий и Юпитер — по прогнозам астронома, будут видны сразу после захода солнца. А все остальные покажутся позже, когда на улице совсем стемнеет. Увидеть уникальное астрономическое явление можно будет во всех уголках страны.

«Каждая конфигурация планет удивительна и уникальна. Взять, например, сближение Луны и Венеры, которые недавно произошло. Такое периодически происходит», — поделился Маткин.

В начале марте редкое явление в небе заметили над Санкт-Петербургом. Тогда местные жители наблюдали так называемый «поцелуй планет»: Венера и Юпитер были так близко друг к другу, что некоторые даже приняли их за НЛО.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры «космического поцелуя» Венеры и Юпитера над Санкт-Петербургом.

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