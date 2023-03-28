Как сохранить здоровье и красоту волос — простые лайфхаки от врача

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Рита Миронова
Рита Миронова 59

Дерматолог Егорова: сохранить здоровье волос помогут правильное питание и шелковые наволочки

Как сохранить здоровье и красоту волос — простые лайфхаки от врача

Фото: www.globallookpress.com / Felix Vogel

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Здоровью волос нужно уделять особое внимание. Какие простые ритуалы помогут сохранить пышную шевелюру?

Пышная, блестящая и длинная шевелюра — признак здоровья и один из главных показателей красоты. Но как добиться такого результата и какими способами помочь своим волосам не испортиться под воздействием окружающих факторов? На эти вопросы aif.ru ответила врач-дерматолог Татьяна Егорова.

Во-первых, отметила эксперт, нужно следить за своим питанием. Это основополагающая роль на пути к здоровым волосам. Также важно не нервничать, наладить режим сна и уделять время физической активности.

На втором месте находится уход за волосами. Важнее всего защищать их от вредного внешнего воздействия: солнце, ветер и средства для укладки. Есть несколько лайфхаков, воспользовавшись которыми перед сном вы сможете улучшить состояние своих волос.

Так, например, Татьяна Егорова рекомендует обратить внимание на наволочки подушек: из-за синтетики пряди будут электризоваться и путаться. Также врач рекомендует перед сном расчесать волосы и избавиться от спутанных прядей, но не усердствовать. Также можно заплетать на ночь косу.

На мокрые волосы можно нанести питательные сыворотки, несмываемый уход и прочие укрепляющие средства.

«При этом важно помнить, что волосы должны быть слегка влажными, а не мокрыми», — отметила Егорова.

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