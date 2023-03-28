Пила, истекала кровью и умирала: петербурженка скончалась во время застолья

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 103

Петербурженка скончалась во время застолья из-за пореза о разбитую бутылку

Пила, истекала кровью и умирала: петербурженка скончалась во время застолья

Фото: www.globallookpress.com / Annette Riedl

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Точкой отсчета в жизни женщины стала разбившаяся бутылка с алкоголем.

Жительница Петербурга скончалась при необычных обстоятельствах после пьяного застолья. Женщина так расслабилась под воздействием алкоголя, что не обратила внимание на серьезную травму, ставшую причиной фатального конца.

Как сообщает телеканал 78.ru, инцидент произошел в минувший понедельник, 27 марта. В тот день в одной из квартир на улице Руднева собралась шумная веселая компания. Алкоголь лился рекой, тем для разговора по ходу становилось все больше и больше. Одна из участниц застолья тем временем нечаянно смахнула бутылку водки со стола, разбила ее и поранила голень. Но это для нее не стало поводом покинуть праздник: перевязав рану, она вновь присоединилась к собутыльникам.

Тот момент и стал точкой отсчета в жизни петербурженки. Не обращая внимание на травму, она продолжала веселиться еще ближайшие четыре часа и вдруг неожиданно побелела. И только тогда ситуация отрезвила гостей — на помощь умирающей на их глазах подруге они вызвали скорую, но было поздно. Слишком большая кровопотеря оказалась несовместима с жизнью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Подмосковье расследуют загадочное убийство мужчины, найденного мертвым за обеденным столом.

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Пила, истекала кровью и умирала: петербурженка скончалась во время застолья

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