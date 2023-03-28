«Смерть шуток не любит»: можно ли заранее прощаться с родными и друзьями

Некоторые люди любят поговорить о смерти. Но в чем разница между экзистенциальной беседой и опасной?

В последнее время многие знаменитости перед смертью выкладывают, так называемые, «посты прощания», где подводят итоги своей жизни. О том, можно ли такое делать и насколько опасно говорить о смерти в таком ключе, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала таролог Марианна Абравитова.

По ее словам, адекватно делать такое только в том случае, если человек точно знает, что уже умирает и у него нет никакой надежды.

«Это нужно самому человеку, так как это некое прощание-исповедь. То есть, таким образом, он облегчает душу и свой уход», — говорит эксперт.

Также она добавила, что существуют люди, которые пишут о своей смерти совершенно беспочвенно.

«Люди прямо призывают свою смерть — она для них является чем-то абстрагированным. Конечно, такие люди ускоряют свою смерть, потому что они показывают, что жизнь для них не является супер ценностью, а смерть для них это некая дверца, за ручку которой они держатся», — говорить Абравитова.

Таролог считает, что таких, кто не находит себе места в физическом мире и постоянно говорит о своей смерти, «провожают на выход».

«Надо понимать тогда и различать два совершенно разных варианта рассуждения о смерти. В первом случае, это никак не ускоряет процесс — это экзистенциальный момент: люди подводят итоги. Но, если призывать смерть беспочвенно и говорить о ней, как о чем-то легковесном, то смерть не любит шуток с собой», — заключила эксперт.

Напомним, недавно скончавшаяся от рака блогер Надежда Мелешко незадолго до смерти написала трогательный прощальный пост, в котором рассказала о своей жизни. Она призналась, что уходит в мир иной с огромной тоской в душе.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как умершая блогер Мелешко заранее попрощалась с поклонниками.