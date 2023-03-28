Черный пакет с частью человеческого тела обнаружили в центре Москвы

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 141

У Павелецкого вокзала в Москва-реке нашли пакет с частями тела женщины

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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Плавающий сверток был виден невооруженным глазом. Что произошло в центре столицы?

Страшную находку обнаружили в Москва-реке у Павелецкого вокзала в столице. Как сообщает ГСУ СК России, в черном мешке был найден фрагмент человеческого тела.

Согласно последним данным, часть тела принадлежит, скорее всего, женщине. Пакет был обнаружен полицией в акватории Москвы-реки в плавающем мусоре у правого берега.

фрагмент тела в Москва-рекеФрагмент тела человека, найденный у Павелецкого вокзала. Фото: Telegram / skmoscowgsu

Сейчас следователи проводят проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства происшествия. В распоряжении правоохранительных органов — ответы очевидцев и данные камер видеонаблюдения.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как на севере Москвы нашли покусанное и расчлененное тело женщины без рук.

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