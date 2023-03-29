Татьяна Буланова ответила на слухи о беременности, упомянув Прохора Шаляпина

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 016

Буланова опровергла слухи о третьей беременности

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Артистка готовится выйти замуж в третий раз. Но как эпатажный коллега Шаляпин связан с личной жизнью знаменитости и тем более возможной третьей беременностью?

Певица Татьяна Буланова, планирующая летом в третий раз связать себя узами брака, заговорила о беременности. Поводом для такой темы стал недавний выход в свет артистки. Во время представления нового альбома многие заметили округлившийся животик, хотя платье знаменитость одела необтягивающее. Буланова не стала долго молчать и сразу поставила точку в данном вопросе.

«Нет, я еще подожду лет десять. Я не знаю, откуда эти слухи. Прохор Шаляпин не участвует в процессе. Кто-то увидел животик какой-то, тень упала», — заявила знаменитость на юбилейном концерте композитора Олега Иванова.

Шаляпина она упомянула по причине того, что именно он выложил провокационный ролик в сеть. Но к данной теме все же артист никак более не причастен. Жених Булановой — Валерий Руднев. Он бывший теннисист, а ныне бизнесмен, младше знаменитости на 19 лет.

Несмотря на разницу в возрасте, жених и невеста счастливы. В ноябре мужчина сделал предложение руки и сердца, подарив Булановой кольцо с танзанитом и бриллиантами за полмиллиона рублей. Выбор знаменитости полностью поддержал старший сын Александр Тагрин. От второго брака Буланова воспитывает сына Никиту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как протекает беременность жены Павла Прилучного на последних месяцах.

+5° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
76.59
0.02 82.78
0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:53
Принц Гарри обвинил королевскую семью в сокрытии информации о прослушке телефона
7:41
Убивали людей пятью способами: как американцы обратили в прах Хиросиму и Нагасаки
7:30
Необходимое и достаточное: что произошло в России и вокруг нее к утру 29 марта
7:20
В России появится «черный список» блогеров. Кто в него войдет?
7:08
Ультиматум киевского режима монахам Киево-Печерской Лавры истекает сегодня
6:55
Татьяна Буланова ответила на слухи о беременности, упомянув Прохора Шаляпина

Сейчас читают

Дания в шоке от премий за спекуляцию газом: кто виноват в космических ценах
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 марта, для всех знаков зодиака
Стала известна причина смерти актера Михаила Чигарева
Сдеру три шкуры: украинка Лорак продает билеты на концерт в Москве по 600 тысяч

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео