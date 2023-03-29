В Петербурге стартовал сезон корюшки, правда, пока контрафактной и прошлогодней

Эфирная новость 37

Питерские торговцы наладили сбыт прошлогодней корюшки под видом свежей. Перемороженная рыба не имеет характерного запаха и грозит отравлениями.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Philipp Schulze; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Жители Петербурга столкнулись с вопиющим фактом злоупотребления одной из старейших городских традиций. В то время, как по весне город заполняется многочисленными лотками со свежей балтийской корюшкой, свою рыбку в мутной воде пытаются поймать ушлые дельцы. Под видом нового балтийского улова они продают прошлогоднюю замороженную рыбу с Дальнего Востока. Павел Панов выяснил, чем грозит подделка и как ее разглядеть.

И никакого намека на специфический огуречный запах, который в сезон корюшки заполняет петербургские улицы. Рыба мятая, продается в условиях антисанитарии. Как хранилась корюшка, когда была выловлена и где — здесь ответить не могут.

За один день торговец, по его словам, продает по 40 килограммов такой рыбы по цене от 350 до 650 рублей. Подобная покупка может быть опасна, считают специалисты. Для того, чтобы выбрать хорошую корюшку — нужно брать ее в официальных местах продажи и знать два простых правила проверки свежести.

«Глаза не мутные должны быть. Основной момент в районе спинки надавить пальцем. Если ткань отыгралась назад, то тогда нормально. Если ямка осталась, то такую рыбу лучше не брать», — рассказал Александр Ишевский, доктор технических наук, пищевой технолог.

Может наступить очень тяжелое пищевое отравление вплоть до летального исхода. И конечно рыбу в нелегальных местах продажи не проверяют на паразитов. Так в мае прошлого года ветэкспертиза в двух партиях корюшки, выловленной в Финском заливе, выявила гельминты, опасные для здоровья человека. Точкой продажи корюшки возле метро «Комендатский проспект» уже заинтересовались проверяющие.

«Информация уже находится у сотрудников комитета, которые отвечают за проведение рейдов. Будет проведена проверка и в случае выявления товаров в непредназначенном для этого месте, территория будет освобождена, торговая точка — ликвидирована», — рассказала Александра Горбатовская, пресс-секретарь комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга.

Вот только далеко не факт, что эти так называемые предприниматели вернутся сюда, а не развернут торговлю возле другого метро. Да и на официальной точке можно столкнутся с недобросовестным продавцом.

Продавец уверяла, что еще вчера рыбка плавала в Финском заливе, а уже сегодня оказалась на прилавке. Наши сомнения в свежести рыбы и искренности слов продавца подтвердили в лаборатории ветеринарного контроля.

Выдали ветеринарное свидетельство в котором указано, что корюшка балтийская и паразитов в ней нет, вот только поймали ее в мае прошлого года и все это время хранили в замороженном виде. Продавец лукавство признала и продолжила торговлю, правда, уже без заверений, что рыбка нового улова. Свежей корюшки сейчас еще очень мало. Рыбацкие артели ловят ее всего по несколько килограммов.

В этом году рыбакам выделят специальные места для продажи свежей рыбы. О них можно будет узнать на официальном сайте комитета по контролю за имуществом. И не покупать рыбу в сомнительных местах, обязательно проверять документы. И тогда опасного контрафакта станет в разы меньше.

+5° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
76.59
0.02 82.78
0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:50
Фестиваль «Алина» пройдет 8 апреля на базе Академии «Небесная грация»
10:47
В запертых клетках: при пожаре в центре мигрантов в Мексике погибли 40 человек
10:44
Убивали людей пятью способами: как американцы обратили в прах Хиросиму и Нагасаки
10:37
Украинский пленный заявил о поголовной мобилизации наркоманов Киевом
10:26
Академия «Небесная грация» Алины Кабаевой создала официальный Telegram-канал
10:14
Зеленский заявил о готовности встретиться с Си Цзиньпином

Сейчас читают

Дания в шоке от премий за спекуляцию газом: кто виноват в космических ценах
Необходимое и достаточное: что произошло в России и вокруг нее к утру 29 марта
Стала известна причина смерти актера Михаила Чигарева
Сдеру три шкуры: украинка Лорак продает билеты на концерт в Москве по 600 тысяч

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео