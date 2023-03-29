Зеленский заявил о готовности встретиться с Си Цзиньпином

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 1 658

Лидеры Украины и КНР ни разу не встречались после начала российской спецоперации.

Зеленский заявил о готовности встретиться с Си Цзиньпином

Фото: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Мы готовы видеть его здесь. Я хочу поговорить с ним», — сказал лидер Незалежной в интервью агентству Associated Press.

Зеленский добавил, что в 2022 году не имел контактов с главой Китая.

Возможные переговоры двух политиков обсуждались незадолго до визита китайского лидера в Москву. Сообщалось, что после встречи с президентом России Владимиром Путиным Си Цзиньпин проведет переговоры в онлайн-формате с Зеленским. Таким образом, Китай якобы намеревался продемонстрировать намерения более активно участвовать в разрешении конфликта на Украине.

Однако спустя неделю после визита Си Цзиньпина в Россию его переговоры с Зеленским так и не состоялись. Как сообщал советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк, в организации встречи существуют «определенные сложности и недопонимания».

Между тем Евросоюз, по данным западных СМИ, подталкивает китайского лидера к диалогу с президентом Украины, чтобы помешать сближению России и Китая.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто заставляет Зеленского идти на переговоры с Си Цзиньпином.

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Зеленский заявил о готовности встретиться с Си Цзиньпином

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