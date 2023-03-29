В запертых клетках: при пожаре в центре мигрантов в Мексике погибли 40 человек

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Жертвами пожара в миграционном центре в Мексике стали 40 человек

Фото, видео: REUTERS / Raquel Cunha; 5-tv.ru

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Известно, что подлежащие депортации люди находились взаперти, поэтому спастить при возгорании у них не было шансов.

До 40 человек выросло число жертв пожара в центре временного содержания мигрантов на границе Мексики и США. Еще несколько десятков серьезно пострадали. Сейчас к месту трагедии люди несут цветы, у ворот начинается стихийная акция протеста.

Генеральной прокуратуре Мексики предстоит выяснить все обстоятельства этого дикого случая. Ведь у большинства погибших не было никаких шансов выбраться — во время пожара их оставили в запертых клетках. Впрочем, власти страны пока предпочитают переложить ответственность за случившееся на самих мигрантов. Якобы они сами устроили поджог и сделали это в знак протеста против своего задержания и предстоящей депортации.

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