«Спасибо, друг!» — Волочкова представила своего нового кудрявого спутника

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 789

Волочкова показала своего нового кудрявого спутника

«Спасибо, друг!» — Волочкова представила своего нового кудрявого спутника

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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За личной жизнью балерины активно следят в социальных сетях. Звезда этому только радуется!

Бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова каждый день находит себе приключения. В ее программе то спа, то вылазки за город, то концерты, то культурный отдых с новым спутником. Поклонники удивляются: как звезда так быстро меняет «друзей»? Впрочем, саму ее это нисколько не беспокоит. Вот, вчера, представила очередного товарища, которого нежно обнимала на своем диване в шикарном особняке.

Кудрявый молодой человек аккуратно склонился к Волочковой и улыбался на камеру, пока позировал. Есть ли у знаменитостей близкие отношения? Фанаты не перестают гадать.

«Спасибо, друг!» — благодарила Анастасия нового спутника на снимке в сторис.

Instagram* / volochkova_art

Вскоре все же выяснилось, что рядом с балериной находился никто иной, как «поющий стилист» по имени Роман. Артистка больших и малых театров заметила: именно он делает из нее потрясающую красавицу. А вот о том, что может их связывать кроме дружбы и деловых отношений, все же предпочла умолчать.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Анастасия Волочкова объяснила очень теплые отношения с Никитой Джигурдой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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