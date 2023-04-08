SHAMAN: моя афиша — художественная картина

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 504

Артист сейчас много гастролирует, и даже ездит с благотворительными концертами в ЛДНР.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Афиша к концерту SHAMAN — художественная картина. Так артист ее охарактеризовал автору и ведущей спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светлане Шевченко.

На афише музыкант стоит со сжатым кулаком, будучи одетым в черный свитер с написанной на нем фразой «Я русский» и крестом на груди. По признанию певца, все эти детали носят определенную символику. Крест означает религию, к которой себя относит сам SHAMAN, — к православию. Фраза «Я русский» — название его программы. Сжатый же кулак показывает силу и отвагу народа.

«Эта афиша хоть и очень простая, но при этом огромное количество людей в шоу-бизнесе, в рынке сказали, что обратили на нее внимание, когда ездили по Москве. Бросается в глаза. Не было такого еще, чтобы название программы у кого-то было написано на майке. Удачная находка моя, композиционное решение», — поделился музыкант.

Еще больше о том, как снимался клип «Моя Россия», важности быть русским и не завидовать Западу, какой сюрприз преподнес Ярослав Дронов бабушке к 75-летию, а также, что главное SHAMAN и Сергей Полунин ценят друг в друге и что поколения узнают о певце через тысячу лет. Смотрите подробнее в видеоверсии документального проекта «SHAMAN. Концерт двух столиц» на сайте 5-tv.ru.

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SHAMAN: моя афиша — художественная картина

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