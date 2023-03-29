Пригожин заявил о планомерной ликвидации украинских террористов в Артемовске

Битва за Артемовск планомерно уничтожает Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявил бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Битва за Бахмут (Артемовск) была спланирована моими командирами еще прошлым летом. И мы планомерно идем по этому пути. Битва за Бахмут сегодня уже почти уничтожила украинскую армию», — написал Пригожин в Telegram-канале в ответ на запрос издания «Аргументы недели».

Бизнесмен подчеркнул, что победа в битве за Артемовск станет поворотным моментом в боевых действиях и будет иметь историческое значение.

«Если ЧВК „Вагнер“ погибнет в „бахмутской мясорубке“ и заберет с собой ВСУ и приданные ей [иностранные] силы, и даст возможность российской армии идти дальше защищать интересы России, значит, мы выполнили свою историческую роль», — заявил Пригожин.

По оценке военного эксперта Василия Дандыкина, потери украинских войск в Артемовске составляют 11 тысяч убитыми и ранеными ежемесячно. Именно поэтому бои за город прозвали «бахмутской мясорубкой».

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко также заявил, что ВСУ несут в Артемовске огромные потери — настолько, что в соседнем городе Часов Яр, подконтрольном Киеву, переполнены морги.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-командир роты украинской группировки «Айдар»* Евгений Дикий признал почти полное окружение Артемовска подразделениями российской армии.

* — экстремистская организация, запрещенная на территории России.