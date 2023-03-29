«Бахмутская мясорубка»: военный эксперт озвучил реальные потери ВСУ в Артемовске

Каждый день боев за город стоит украинским войскам полноценного отряда.

Потери украинских войск в Артемовске (Бахмуте) составляют 11 тысяч убитыми и ранеными ежемесячно. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

«Из разных источников за месяц выходит порядка 11 тысяч убитыми, ранеными. Там же и добровольцы воюют, поэтому не все учитывается министерством обороны Украины. Но там большие потери. Еще много без вести пропавших. Как видим, не все тела противник забирает, в том числе и в Артемовске. Они не зря это прозвали „бахмутской мясорубкой“, потому что там жесткие бои», — цитирует Дандыкина URA.RU.

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) по всему фронту эксперт оценивает в 400-600 человек убитыми ежедневно — фактически полноценный отряд. А с учетом раненых эту цифру нужно умножать на два, считает Дандыкин.

Накануне, 28 марта, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ несут огромные потери в окруженном российскими солдатами Артемовске, из-за чего морги в подконтрольном киевскому режиму городе Часов Яр оказались переполнены и отказываются принимать новые тела украинских боевиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Великобритании потери ВСУ в боях за Артемовск оценили в 100-200 военнослужащих ежедневно.