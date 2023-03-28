Пушилин сообщил о практически полной зачистке промзоны в Артемовске

Российские военные практически полностью очистили территорию завода по обработке цветных металлов (АЗОМ) в Артемовске от боевиков киевского режима. Об этом врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил в эфире одного из YouTube-каналов.

Представитель республики отметил, что в настоящее время ожесточенная и уверенная зачистка в районе промзоны продолжается, однако и сейчас можно говорить об эффективных результатах работы ВС РФ.

«Что касается самого города, то здесь важным было на самом заводе зачистить промзону. Практически об этом уже можно говорить, там ребята добивают боевиков, но то одиночные группы», — прокомментировал Пушилин.

Врио главы ДНР добавил, что российские военные создали невыносимые условия для противника в Артемовске. Украинская сторона не может осуществлять действия по подвозу боевых комплектов и резервов, а также рискованным остается вывоз раненных солдат ВСУ. Все дороги в районе простреливаются российской артиллерией, заключил он.

О ситуации вокруг Артемовска также высказался подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, ВСУ несут огромные потери в окруженном российскими солдатами городе, из-за чего морги в подконтрольном киевскому режиму городе Часов Яр оказались переполнены и отказываются принимать новые тела украинских боевиков.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что военные Украины указали на почти полное окружение Артемовска ВС РФ.