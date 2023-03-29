«Ребра лечить надо»: Мирошник объяснил необходимость госпитализации Дроздова

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 624

Мирошник: Дроздов проходит реабилитацию после переломов ребер

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev; 5-tv.ru

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Знаменитый зоолог продолжает сохранять бодрость духа несмотря на тяжелые травмы.

Стало известно, что российский телеведущий Николай Дроздов снова попал в медицинское учреждение и проведет там полтора месяца. Друг Дроздова — художник Константин Мирошник — рассказал 5-tv.ru, зачем известному зоологу вновь потребовалась помощь специалистов.

«Не оказался он. Он сам туда лег. Он же даже не в больнице, там все: обследование, лечение, укрепление, санаторий. Ребра же лечить надо», — раскрыл подробности деятель искусств.

Мирошник отметил, что 85-летний Дроздов всего лишь продолжает реабилитацию после серьезной травмы — перелома восьми ребер. По словам приятеля знаменитости, пациент находится в прекрасном расположении духа: ему надоели разговоры о здоровье и он с радостью делится анекдотами. Недавно даже по телефону торжественно поздравил коллег с Днем работников культуры.

«Так что Николай Николаевич у нас молодчина!» — заключил Мирошник.

Ранее 5-tv.ru писал, сможет ли фигурист Роман Костомаров вернуться на лед с бионическим протезом.

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