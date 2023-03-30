Как российские десантники штурмуют опорные пункты ВСУ — уникальные кадры
Украинские боевики не смогли удержать обороняемый рубеж. С помощью какого оружия ВС РФ достигли успеха?
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Рамм; 5-tv.ru
Российские десантники захватили несколько опорных пунктов ВСУ. В числе трофеев — различное обмундирование и много стрелкового оружия, в том числе иностранного производства.
Штурмовать позиции противника десантникам помогали танки, артиллерия и беспилотная авиация. ВСУ бросили в бой резервы, но удержать обороняемый рубеж так и не смогли.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
- 30 мар
- Марочко заявил о попытке ВСУ сменить тактику на луганском направлении: чего ждать?
- 30 мар
- Для лучших песен: SHAMAN подписал гитары для бойцов ВС РФ на линии фронта
- 30 мар
- «Лютомобиль»: российские бойцы сделали самодельный «Град» на базе «газика»
- 30 мар
- Происходящее в зоне СВО. Главное к утру 30 марта
- 30 мар
- Украинская армия удерживает Артемовск из последних сил
- 30 мар
- Тульская медсестра вспомнила, как вытащила на себе из-под обстрела 12 десантников
- 30 мар
- «Готовит пути к отходу»: зачем Зеленский заикнулся о компромиссе с Россией
- 30 мар
- Бойся русских пушек! Лучшее видео из зоны СВО за день
- 30 мар
- Только в плен: боевики ВСУ в Артемовске остались без поддержки и боеприпасов
- 29 мар
- Главари украинских боевиков признали успех российских войск под Артемовском
Читайте также
93%
0.39 83.49
0.71
Нашли ошибку?