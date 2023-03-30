Как российские десантники штурмуют опорные пункты ВСУ — уникальные кадры

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Украинские боевики не смогли удержать обороняемый рубеж. С помощью какого оружия ВС РФ достигли успеха?

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Рамм; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские десантники захватили несколько опорных пунктов ВСУ. В числе трофеев — различное обмундирование и много стрелкового оружия, в том числе иностранного производства.

Штурмовать позиции противника десантникам помогали танки, артиллерия и беспилотная авиация. ВСУ бросили в бой резервы, но удержать обороняемый рубеж так и не смогли.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Тема:
Спецоперация
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