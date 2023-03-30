Как отличить паническую атаку от сердечного приступа? Ответ врача-невролога

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Полина Долгова
Полина Долгова 26

Громкий звук, спиртные напитки и секс могут спровоцировать паническую атаку

Как отличить паническую атаку от сердечного приступа? Ответ врача-невролога

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

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Профессор кафедры неврологии Наталья Шиндряева заявила, что спровоцировать паническую атаку может даже секс и телефонный звонок.

Врач и профессор кафедры неврологии Института профессионального образования Сеченского университета Наталья Шиндряева, рассказала Газета.ру о том, как отличить паническую атаку от сердечного приступа и что может спровоцировать тревогу.

Эксперт объяснила, что паническая атака — это чувство внезапного и сильного страха. Она может быть вызвана без каких-либо определенных обстоятельств. По словам специалиста, паническая атака запускает целый ряд физических реакций, например, учащенное сердцебиение, нехватку дыхания, головокружения, боль в животе и онемение рук, ног и так далее.

Шиндряева объяснила, что часто пациенты принимают паническую атаку за сердечный приступ. Однако есть ряд отличий между двумя сигналами организма. Во-первых, панические атаки могут возникнуть в любое время, даже в состоянии покоя, а сердечный приступ начинается чаще всего после серьезной физической нагрузки.

«Панические атаки проходят быстро и самостоятельно, чего нельзя сказать о сердечном приступе. Кроме того, боль при сердечном приступе постепенно нарастает и „разливается“ на левую половину тела, отдает в нижнюю челюсть и руку», — рассказала эксперт.

Также врач добавила, что паническую атаку можно перепутать с гипертоническим кризом, однако его симптомы нарастают и не могут исчезнуть без медицинской помощи и наблюдения врача.

Что провоцирует паническую атаку?

Врач-невролог ответила, что триггеры панических атак у каждого человека свои, но есть самые распространенные. К ними относятся: ситуации сильного стресса, нахождение в неизведанном и незнакомом месте, то есть ощущение небезопасности, а также замкнутое пространство, общественный транспорт, громкий звук или спиртные напитки и сигареты. Реже — яркий вкус блюда, телефонный звонок или секс.

«Коварство панических атак в том, что очень часто они возникают в состоянии полного покоя и даже во сне. Так организм сбрасывает напряжение, накопленное за день, если другого выхода ему нет», — сообщила эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, что врач-онколог рассказал, что острая боль в двух частях тела может говорить о раке кишечника.

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