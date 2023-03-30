Захарова о задержании журналиста WSJ по делу о шпионаже: «Не первого хватают за руку»

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 80

В МИД страны объяснили, кто и зачем использует свои должности в СМИ для ведения подрывной деятельности.

Захарова о задержании журналиста WSJ по делу о шпионаже: «Не первого хватают за руку»

Фото: Instagram* / evangershkovich

Читайте нас в: Дзен Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на задержание журналиста газеты The Wall Street Journal по делу о шпионаже в Екатеринбурге. Дипломат подчеркнула, что представители зарубежной прессы не впервые используют свое служебное положение, чтобы вести запрещенную деятельность на благо западных кураторов. Так что это уже никого не удивляет.

«К сожалению, это не первый случай, когда статус «иностранного корреспондента», журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в нашей стране для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой. Уже не первого известного западника «хватают за руку», — написала Захарова в Telegram-канале.

О задержании подозреваемого утром 30 марта сообщили в ФСБ. Отмечалось, что иностранный журналист наведывался в Екатеринбург неоднократно и брал интервью, а также искал информацию для провокационных публикаций. Действовал в интересах американского правительства.

В самой WSJ отметили, что выражают «глубокую обеспокоенность» в связи с инцидентом. И более — ничего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СБУ ликвидировала участника первых переговоров России и Украины.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
76.98
0.39 83.49
0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:24
«С врагами — на их языке»: зачем Си Цзиньпин готовит Китай к возможной войне
14:17
В Кремле ответили на предложение сократить рабочие часы по пятницам
14:05
Мало не покажется: чем опасны феромоны, выделяемые с потом человека
13:55
«По всем показателям»: эксперт сравнил корейскую новинку «Хэир» с уникальным «Посейдоном» России
13:48
«Вот зачем такое?!» — жену Игоря Николаева не узнали в новом амплуа
13:37
Льготные автокредиты станут доступны для медиков и участников спецоперации

Сейчас читают

Военный дипломат Бартош предупредил о ловушке Украины на переговорах с Россией
В Госдуме рассказали, будут ли отправлять призывников на службу в новые регионы
Для лучших песен: SHAMAN подписал гитары для бойцов ВС РФ на линии фронта
Сдеру три шкуры: украинка Лорак продает билеты на концерт в Москве по 600 тысяч

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео