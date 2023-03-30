Пыталась разгладить морщины: Укупник поделился трогательным видео с младшей дочкой

Третья жена подарила 70-летнему композитору еще одного ребенка.

Заслуженный артист России Аркадий Укупник поделился в своем микроблоге трогательным видео с младшей дочерью Софьей. На кадрах наследница известного 70-летнего композитора разглаживает ему морщины на лице с помощью массажного ролика.

Софья растет точной копией своего папы, причем не только внешне. Девочка с раннего детства проявила огромный интерес к музыке, причем она радует родителей не только пением, но и игрой на фортепиано. Укупник с гордостью делится видео с выступлениями младшей дочери в социальных сетях.

Аркадий Укупник — многодетный отец. У него трое детей от разных избранниц: сын Григорий от первой жены, дочь Юнна от второй возлюбленной и дочь Софья от нынешней жены. С дочерью Юнной музыкант не общается. Как утверждает наследница, у отца в приоритете новая семья.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Укупник нашел способ дожить до свадьбы 10-летней дочери.