«Познала истину»: как живет Гюльчатай, которая несколько лет назад ушла в секту

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Полина Долгова
Полина Долгова 16

Звезда «Белого солнца пустыни» актриса Татьяна Кузьмина до сих пор находится в секте

«Познала истину»: как живет Гюльчатай, которая несколько лет назад ушла в секту

Фото: Кадр из к/ф «Белое солнце пустыни», реж. Владимир Мотыль , 1969 г.

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Актриса Татьяна Федотова находится в сомнительной организации и считает, что у нее нет проблем.

Легендарный фильм «Белое солнце пустыни» появился на советских экрана 30 марта 1969 года. Это история про отважного красноармейца Федора Сухова, который спасал женщин из гарема бандита Абдуллы. Для большинства актеров, которые сыграли в картине, фильм стал роковым. После съемок их жизнь кардинально изменилась.

Спустя год после выхода кинокартины из жизни ушел артист Павел Луспекаев, который сыграл Верещагина. В 2014 году от онкологии скончался актер Анатолий Кузнецов, который исполнил роль главного героя, а в 2017 году болезнь убила и «Петруху» — Николая Годовикова. В страшную историю попала и Татьяна Федотова (в замужестве — Кузьмина — Прим. ред.), которая исполнила младшую жену в гареме Гюльчатай.

В 2021 году сеть потрясла новость, что актриса вступила в секту. По данным СМИ, женщина якобы состоит в организации, которую не признает РПЦ. Такое заявление сделал судебный эксперт-религиовед Игорь Иванишко, который указал на то, что Федотова на протяжении нескольких лет служит секте.

Известно, что актриса никогда не отрицала свою страсть к религии. Более того, она говорила, что именно высшие силы сохранили ее от «славы, которая убивает душу человеческую».

Эту славу Татьяне Федотовой принесла роль Гюльчатай, которая оказалась последней в ее актерской карьере, несмотря на светлое будущее, которое молодой красавице прочили в советском кинематографе.

После информации о том, что актриса попала в секту, никаких новостей о ней не было. Однако к годовщине выхода фильма издание KP.RU решило узнать, где сейчас Гюльчатай и удалось ли ей выбраться из секты.

Последние съемки артистки были в 2017 году. Тогда Кузьмина снималась в клипе к религиозному гимну «Ни высота, ни глубина». На данный момент эксперт Игорь Иванишко уверяет, что за два года ничего в жизни актрисы не изменилось — она все еще находится в секте.

«Насколько мне известно, ситуация с сектантской зависимостью Татьяны Федотовой не изменилась», — отметил эксперт.

Он считает, что у артистки сектозависимость, поэтому ей требуется продолжительная работа с психологом, так как она не считает, что у нее есть проблемы. Ведь журналистам она отвечает, что у нее все хорошо, и ей не нужна помощь специалистов.

«Говорит, что именно у других проблемы, так как они, по ее словам, не познали истину, а она познала», — уверяет Иванишко.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что происходит на могиле Анатолия Кузнецова.

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