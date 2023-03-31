Битва за веру: очередной виток противостояния вокруг Киево-Печерской лавры

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Борьба за Киево-Печерскую лавру может привести к мировой религиозной войне

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Kudryavtsev; 5-tv.ru

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Прихожане перекрыли вход комиссии Минкульта страны.

Сегодня православные на Украине готовятся к новой попытке выселения монахов из Киево-Печерской лавры.

Предыдущая закончилась ничем — высокую комиссию, которая попыталась описать имущество монастыря, просто не пустили в храмы. Но в пятницу посланники украинских властей придут снова и попытаются опечатать помещения.

А заодно прихожан будут провоцировать на противоправные действия националисты. Такое предостережение распространила Украинская православная церковь.

На этом фоне киевский суд отклонил иск монастыря против разрыва договора аренды. Защитить свои права монахам становится все сложнее. И даже поддержка со стороны многих канонических православных церквей вряд ли помешает киевскому режиму довести начатое до конца.

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