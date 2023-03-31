«Будет ряд обвинений»: почему Кулеба вдруг заговорил о крахе наступления ВСУ

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 993

Политолог Безпалько: глава МИД Украины Кулеба начал готовить общество к разделу Украины

Фото, видео: MYKOLA TYS; Григоров Гавриил; / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Кулеба подготавливает общественное мнение к тому, что придется пойти на уступки, считает эксперт.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал не рассматривать готовящееся контрнаступление ВСУ как решающий момент конфликта с Россией. Потому что тогда его крах усилит западных политиков, требующих от Киева пойти на компромиссы с Москвой. Почему из Киева вдруг прозвучало такое заявление, 5-tv.ru рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Дело в том, что это элемент определенной истерики и шантажа одновременно», — пояснил политолог.

По словам Богдана Безпалько, власти Украины начали подготавливать общественное мнение к тому, что придется пойти на уступки России. Например, в виде прекращения огня. Или признания существующих границ.

«Это, по сути, раздел Украины, только де-факто. В этом случае — да, действительно, будет ряд обвинений в сторону Зеленского, что он потерял территории, не смог их вернуть, не смог удержать. А с другой стороны, это просьба к Западу. Мол, смотрите, если мы проиграем, то проиграете вы. Давайте нам больше оружия, больше денег. Особенно сейчас, потому что это наступление — решающее», — заключил Безпалько.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский завил, что поражение ВСУ в Артемовске грозит Киеву компромиссом с Москвой. Освобождение города российскими войсками приведет к тому, что Запад начнет склонять Украину к поискам дипломатических путей решения конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, зачем Зеленский заикнулся о компромиссе с Россией.

Тема:
Спецоперация
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