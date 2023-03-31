Столтенберг заявил о вступлении Финляндии в НАТО в ближайшее время

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 62

Страна неоднократно подавала запросы, но всякий раз получала отказ. С чем связано положительно принятое решение?

Столтенберг заявил о вступлении Финляндии в НАТО в ближайшее время

Фото: Reuters / EyePress News

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Финляндия в ближайшие дни станет членом НАТО. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. При этом он же успел поздравить с новым статусом государства финского лидера Саули Ниинисте. Заявку Хельсинки подавали неоднократно, но только сейчас процедура ратификации завершилась.

«Я рассчитываю на то, что флаг Финляндии поднимут в штаб-квартире НАТО в ближайшие дни», — подчеркнул генсек НАТО.

В числе прочего, Столтенберг отметил, что иностранное государство располагает «высокоэффективными вооруженными силами и передовыми возможностями», а также «сильными демократическими институтами», которые так необходимы Альянсу.

«Финляндия многое даст нашему НАТО», — добавил генеральный секретарь.

В самой же Финляндии опасаются, что после обретения нового статуса Республика перестанет быть мирной. Там не исключают, что США начнут использовать страну в корыстных целях, направленных против России.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в конфликте на стороне Киева выступают порядка 50 стран.

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