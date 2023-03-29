Патрушев заявил об участии около 50 стран в конфликте на стороне Киева

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 46

Россия несмотря ни на что достигнет целей спецоперации, подчеркнул глава Совбеза.

Патрушев заявил об участии около 50 стран в конфликте на стороне Киева

Фото: REUTERS / UKRAINIAN DEFENCE MINISTRY

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Тема:
Спецоперация

Около 50 стран коалиции «Рамштайн» участвуют в украинском вооруженном конфликте на стороне киевского режима. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече секретарей Совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«На территории государств НАТО активно ведется подготовка украинских военнослужащих. Около 50 стран, входящих в так называемую коалицию „Рамштайн“, участвуют в вооруженном конфликте на стороне киевского режима», — сказал Патрушев.

При этом он подчеркнул, что несмотря на растущую военную помощь Запада Киеву, Россия достигнет целей спецоперации — демилитаризации и денацификации Украины, обеспечения территориальной целостности РФ и безопасности российского населения.

До этого Патрушев заявил, что страны НАТО сформировали из Украины большой военный лагерь с намерением нанести российской стороне поражение на поле боя и расколоть ее. При этом, по его словам, западные государства не позволяют украинскому кризису закончиться, потому что хотят победить Россию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Патрушев заявил об уникальном российском оружии, способном уничтожить любого противника.

Тема:
Спецоперация
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