Трудности перевода: Киев отблагодарил США за «оккупированные украинские земли»

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Киев в благодарности к США за военную помощь допустил ошибку в переводе

Фото, видео: www.globallookpress.com / Tsgt. Jack Sanders Dod; 5-tv.ru

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Украинская сторона таким образом пыталась отблагодарить американскую за оказанную военную помощь. Но что-то пошло не так.

Американские инструкторы научили управлять зенитно-ракетными комплексами Patriot еще 65 украинских солдат. За все время, по данным Пентагона, соответствующую подготовку в Штатах прошли семь тысяч боевиков, на полигонах других стран — 11 тысяч.

При этом украинское командование своеобразно отблагодарило западных покровителей. Ролик с отчетом о получении военной помощи из США сопровождался английским текстом, в котором говорилось, что американцы помогают оккупировать украинские земли. Ошибку в переводе заметили поздно, когда кадры уже разлетелись по всему миру.

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