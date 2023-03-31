Трудности перевода: Киев отблагодарил США за «оккупированные украинские земли»

Украинская сторона таким образом пыталась отблагодарить американскую за оказанную военную помощь. Но что-то пошло не так.

Американские инструкторы научили управлять зенитно-ракетными комплексами Patriot еще 65 украинских солдат. За все время, по данным Пентагона, соответствующую подготовку в Штатах прошли семь тысяч боевиков, на полигонах других стран — 11 тысяч.

При этом украинское командование своеобразно отблагодарило западных покровителей. Ролик с отчетом о получении военной помощи из США сопровождался английским текстом, в котором говорилось, что американцы помогают оккупировать украинские земли. Ошибку в переводе заметили поздно, когда кадры уже разлетелись по всему миру.