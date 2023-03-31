На грани развода? Бритни Спирс сняла кольцо и улетела без мужа на Гавайи

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Брак Бритни Спирс с молодым инструктором трещит по швам

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pa; 5-tv.ru

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Причем звезда не просто улетела без супруга, но и взяла с собой за компанию старого знакомого. Что говорят о паре ее друзья?

Фанаты Бритни Спирс заподозрили, что брак звезды трещит по швам. Певица и ее молодой фитнес-инструктор женаты всего год, но они уже все меньше проводят времени вместе. Спирс сняла кольцо и, по слухам, улетела на Гавайи. Причем вместо мужа взяла с собой старого знакомого.

Друзья Спирс рассказали, что отношения пары последнее время заметно ухудшились. Певица злится на избранника и вымещает на нем все свои психологические проблемы.

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