На грани развода? Бритни Спирс сняла кольцо и улетела без мужа на Гавайи

Причем звезда не просто улетела без супруга, но и взяла с собой за компанию старого знакомого. Что говорят о паре ее друзья?

Фанаты Бритни Спирс заподозрили, что брак звезды трещит по швам. Певица и ее молодой фитнес-инструктор женаты всего год, но они уже все меньше проводят времени вместе. Спирс сняла кольцо и, по слухам, улетела на Гавайи. Причем вместо мужа взяла с собой старого знакомого.

Друзья Спирс рассказали, что отношения пары последнее время заметно ухудшились. Певица злится на избранника и вымещает на нем все свои психологические проблемы.