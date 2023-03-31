Центробанк продлил ограничения на переводы за рубеж

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 26

Как долго еще будут действовать рестрикции и с чем они связаны?

Центробанк продлил ограничения на переводы за рубеж

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Ограничения на денежные переводы за границу для российских граждан будут действовать еще как минимум полгода. Такое решение вынес Центробанк, учитывая текущую мировую обстановку и кризис. Информация появилась на официальном сайте регулятора.

Уже известно, что рестрикции ввели до 30 сентября 2023 года. Согласно правилам, россияне, а также физлица-резиденты дружественных РФ стран могут в течение месяца переводить на любые заграничные счета суммы, не превышающие в общей сложности миллион долларов или эквивалентную этой цифре сумму, но в другой валюте.

«Сохраняются и лимиты на перечисления через системы денежных переводов — за месяц не более $10 тысяч США или в эквиваленте в другой иностранной валюте. Суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения об операции», — также говорится в заявлении.

Лица, не являющиеся резидентами, но работающие в России, смогут перевести на заграничные счета деньги в размере, не превышающем заработную плату.

Для физлиц-нерезидентов из недружественных РФ стран, которые не трудятся в России действует полный запрет на перевод средств на зарубежные счета. Касается это и иностранных юридических лиц.

«Банки из недружественных государств могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках», — подчеркивалось в сообщении.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как антироссийские санкции приблизили крах США.

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