Истеричка, мать или ребенок? Сексолог рассказал, почему женщины «сюсюкают»

Всегда нужно задумываться над стилем общения и ролях, который исполняет человек в обществе.

Почему взрослая женщина порой говорит детским тоном? Значит ли это, что есть какое-то расстройство личности? Значит ли это, что она подсознательно чувствует себя ребенком? Может быть, недолюбленным ребенком? Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал сексолог Евгений Кульгавчук.

По его словам, многое из поведения человека, особенно, что касается взаимодействия между полами, ориентировочно, прежде всего, с биологической точки зрения, на реализацию одного из главных инстинктов — инстинкта размножения. Так что же можно сказать о мужчинах, которым нравится такое поведение? Может, они латентные педофилы?

«Некоторые женщины, действительно, порой начинают разговаривать детским голосом, имитируя поведение ребенка. Иногда так могут вести себя и мужчины. Если это происходит редко, и в игровой форме, то это скорее вариант нормы, чем патологии», — говорит эксперт.

Он также добавил, что таким образом, и мужчины, и женщины, по сути, тренируются в коммуникации с будущим поколением. Ведь с младенцами разговаривают тоже сюсюкая, а не деловым тоном. Кроме этого, происходит и бессознательная проверка и партнера, как он будет реагировать на потенциального ребенка.

«Если партнер в ответ на „сюсюканье“ отвечает грубо и не принимает игру, то получается, он не сдал своего рода „зачет“ на потенциальное родительство», — уверяет Кульгавчук.

Сексолог считает, что именно поэтому отвергнутый партнер, как правило, бывает, разочаровывается и обижается. Это еще одна проверка на исправление ошибки. Если обидчик подходит и успокаивает обиженного, это демонстрация навыка успокоить. Как женщину, так и потенциального ребенка. Ответом будет улыбка, признательность и нежность. Если же и во втором экзамене от природы будут обвинения в том, что, женщина, к примеру, «истеричка», то это вторая «двойка» по великодушию и дальнейшее разочарование.

А в случае, если партнер сразу ловит волну и подыгрывает, то пара остается в выигрыше. Если же это встречное сюсюканье, то это демонстрация того, что «я способен или способна играть с ребенком и понимать его».

В тех случаях, если просьба была «упакована» в детский лепет, и она была великодушно исполнена, то это демонстрирует способность и возможность как опекать, так и защищать того, кто нуждается в этом. И это тоже очень важное качество для будущего родителя.

«Конечно, в этих случаях не идет речь о какой-либо педофилии или психических нарушениях. Тем не менее, как известно, во всем важна мера. Разумеется, основным каналом коммуникации в паре взрослых людей является трансакция взрослый– взрослый», — говорит Кульгавчук.

По словам сексолога, пары, в которых сюсюканья происходят слишком часто, нуждаются в психотерапевтической проработке ролей для более крепких и стабильных отношений. Ведь порой то, что умиляло в самом начале отношений, со временем при переизбытке, может начинать и раздражать, и разочаровывать, и приводить к разводам.

«Поэтому иногда важно вовремя задумываться о стиле общения, и ролях, и при необходимости разбираться с этим со специалистом», — заключил эксперт.

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