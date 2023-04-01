ВСУ сбросили взрывное устройство на Дом культуры в Курской области

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 94

Украинские террористы направили к месту беспилотник с боевой единицей.

ВСУ сбросили взрывное устройство на Дом культуры в Курской области

Фото: Епанчинцев Евгений / ТАСС

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Боевики Вооруженных сил Украины сбросили взрывное устройство на Дом культуры, расположенный в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт, опубликовав фото с места ЧП в личном Telegram-канале.

«ВСУ в ночь на субботу сбросили с дрона взрывное устройство на крышу Дома культуры в селе Дроновка Глушковского района», — добавил в числе прочего чиновник.

В результате случившегося пострадавших и погибших нет. Однако здание Дома культуры имеет частичные разрушения. Кроме того, были нанесены незначительные повреждения окон и фасадов строений, которые располагались в непосредственной близости от места ЧП.

На месте уже работают правоохранители и группа разминирования.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Крыму назвали год окончания конфликта на Украине.

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ВСУ сбросили взрывное устройство на Дом культуры в Курской области

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