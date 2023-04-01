Зеленский ввел санкции против 33 россиян и 225 компаний РФ

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 22

Для этих людей и компаний из РФ заблокируются активы, с ними будут прекращены все торговые операции.

Зеленский ввел санкции против 33 россиян и 225 компаний РФ

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukraine Presi

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В отношении россиян введены новые санкции президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщается на официальном сайте его администрации.

Новые ограничения, которые будут действовать в течение десяти лет, введены, в частности, в отношении 33 россиян и 225 российских компаний. Активы этих людей и организаций будут заблокированы, с ними будут прекращены все торговые операции, аннулируются их лицензии.

До этого Зеленский подписал указ о наложении санкций на 200 россиян, которые будут действовать следующие 50 лет.

Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что антироссийские санкции заставили многие европейские и американские компании уйти с рынка, пойдет России лишь на пользу. Это освободило большое количество мест, которые теперь занимают отечественные производители.

Специальная военная операция (СВО) по защите Донбасса от киевского режима идет с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин сообщил о ее начале после просьбы ДНР и ЛНР поддержать их и оказать военную поддержку. Самопровозглашенные республики регулярно подвергались агрессии в виде безжалостных обстрелов ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Евросоюз грозит России новыми санкциями.

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