SHAMAN посетил Русский музей Петербурга в рамках своего концертного тура

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 1 309

Наибольшее впечатление на артиста произвели древние иконы. Какая из них покорила сердце молодого исполнителя?

SHAMAN посетил Русский музей Петербурга в рамках своего концертного тура

Фото: 5-tv.ru

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Певец и композитор Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, в рамках своего концертного тура посетил Русский музей Петербурга.

Индивидуальную экскурсию для него провела заведующая экскурсионно-лекционным отделом музея Валентина Горлова. Особый интерес у Ярослава вызвали древнерусская иконопись. У одной из икон он задержался больше всех, настолько выразительно она была написана.

В конце почти двухчасового мероприятия SHAMAN посетил зал, где висит портрет величайшего гения русской классической музыки Сергея Рахманинова. 1 апреля отмечается 150-летие со дня рождения композитора.

«Рахманинов вывел русскую фортепианную музыку на мировой уровень. Масштаб гения подчеркивает простой факт — его произведения входят в репертуар всех пианистов мира», — подчеркнул SHAMAN.

Неизгладимое впечатление произвел и легендарный 14-й зал Русского музея, где собраны масштабные полотна Ивана Айвазовского «Девятый вал» и «Волна», а также Карла Брюллова «Последний день Помпеи».

Ранее 5-tv.ru публиковал большой фильм о жизни и творческом пути SHAMAN.

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