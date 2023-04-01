Пятеро россиян пострадали в жестком ДТП с автобусом на Кубе

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 37

Детали случившегося уточняются. Предварительно, огромная машина съехала в кювет, пытаясь уйти от столкновения на дороге.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Martin Moxter; mid.ru; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Пятеро туристов из РФ пострадали в ДТП с автобусом на Кубе. Об этом сообщила 5-tv.ru генконсул России в стране Нана Мгеладзе.

Предварительно, все произошло при попытке избежать столкновения с грузовым автомобилем. Мгеладзе отметила, что водитель туристического автобуса не справился с управлением. В результате большая машина съехала в кювет и перевернулась, а пассажиры получили травмы различной степени.

«Наши туристы получили разной степени увечья и ушибы. Им оказана первая медицинская помощь. ‹...› После осмотра оказалось, что двоим необходимо провести экстренную операцию. ‹...› В настоящее время их жизни ничего не угрожает», — сказала Мгеладзе.

Известно, что туристы возвращались в Варадеро после очередной экскурсии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ратрак для туристов перевернулся на курорте в Хакасии.

+6° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
77.32
0.23 84.11
0.35
Встречаем Дракона и радуемся: китайский гороскоп на неделю с 3 по 9 апрел...

Последние новости

22:36
Анна Седокова сообщила о болезни младшего ребенка
22:21
Кто и когда может ввести войска на Украину: для чего Швеция готовит масштабные военные учения
21:56
Митрополита Павла из Киево-Печерской лавры отправили под домашний арест
21:38
Пятеро россиян пострадали в жестком ДТП с автобусом на Кубе
21:27
Привычка жениться: ТОП мужских имен, обладатели которых меняют жен как перчатки
21:14
Это не диагноз? Сексолог назвал неожиданную пользу «сюсюкания» у взрослых людей

Сейчас читают

Военный аналитик Михайлов указал на сигналы окончания спецоперации
SHAMAN посетил Русский музей Петербурга в рамках своего концертного тура
Наместника Киево-Печерской лавры Павла принудительно доставят в суд из больницы
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео