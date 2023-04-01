Пятеро россиян пострадали в жестком ДТП с автобусом на Кубе
Детали случившегося уточняются. Предварительно, огромная машина съехала в кювет, пытаясь уйти от столкновения на дороге.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Martin Moxter; mid.ru; 5-tv.ru
Пятеро туристов из РФ пострадали в ДТП с автобусом на Кубе. Об этом сообщила 5-tv.ru генконсул России в стране Нана Мгеладзе.
Предварительно, все произошло при попытке избежать столкновения с грузовым автомобилем. Мгеладзе отметила, что водитель туристического автобуса не справился с управлением. В результате большая машина съехала в кювет и перевернулась, а пассажиры получили травмы различной степени.
«Наши туристы получили разной степени увечья и ушибы. Им оказана первая медицинская помощь. ‹...› После осмотра оказалось, что двоим необходимо провести экстренную операцию. ‹...› В настоящее время их жизни ничего не угрожает», — сказала Мгеладзе.
Известно, что туристы возвращались в Варадеро после очередной экскурсии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ратрак для туристов перевернулся на курорте в Хакасии.
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