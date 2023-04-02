Боррель повторил за украинской прессой шутку о председательстве РФ в СБ ООН

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 96

Глава европейской дипломатии указал, что ЕС будет противостоять «злоупотреблениям со стороны РФ» на посту председателя.

Боррель повторил за украинской прессой шутку о председательстве РФ в СБ ООН

Фото: www.globallookpress.com / Spada

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель вслед за некоторыми украинскими СМИ повторил язвительное высказывание о том, что начало председательства РФ в Совете Безопасности ООН «подходит для Дня дурака».

«Несмотря на то, что Россия является постоянным членом Совета Безопасности, она постоянно нарушает саму суть правовых рамок ООН», — написал он на своей странице в Twitter.

Также Боррель заверил, что Евросоюз и дальше будет противостоять «злоупотреблениям со стороны РФ».

При этом западные политики буквально закрывают глаза на преступные действия киевского режима. Так, накануне стало известно о задержании настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила ему подозрение в якобы «сотрудничестве с РФ и межрелигиозном разжигании». Вскоре его доставили в суд, где состоялось заседание. По итогам заседания митрополиту Павлу назначили меру пресечения — два месяца домашнего ареста и ношение электронного браслета.

К слову, в апреле на период председательства РФ в Совете Безопасности ООН одними из ключевых тем станут: «эффективная многосторонность», риски при экспорте вооружений и ближневосточное урегулирование.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какими новыми санкциями России грозит Евросоюз.

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