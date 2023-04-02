СК России возбудил уголовное дело после гибели военкора Владлена Татарского

Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту взрыва в одном из кафе на набережной города.

В ведомстве уточняют, что по предварительным данным, в результате подрыва неизвестного взрывного устройства погиб военкор, работавший под псевдонимом Владлен Татарский.

Предварительно, ранения различной степени тяжести получили 19 человек. Пострадавших от взрыва может быть больше.

«По факту убийства общеопасным способом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ», — говорится в сообщении СК.

На месте происшествия продолжают работу следователи и криминалисты СК РФ. Принимаются все необходимые меры для установления всех деталей произошедшего, а также лиц, причастных к совершению этого преступления.

Ранее очевидец рассказал 5-tv.ru подробности о гибели военкора Владлена Татарского.