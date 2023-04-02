Очевидец рассказал о гибели военкора Владлена Татарского
Именно военкор Владлен Татарский был целью взрыва по свидетельствам очевидцев.
Фото, видео: ВКонтакте / id309198157; 5-tv.ru
Очевидец взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге Родион Варежкин в разговоре с 5-tv.ru рассказал, что в руках у военкора Владлена Татарского взорвалась статуэтка, которую ему подарили во время творческого вечера.
«Я в пяти метрах от бомбы. <…> Была встреча с блогером Владленом Татарским… Ну собственно говоря, его убивали… И убили. <…> Это девочка принесла, ему бюст принесла. Она первая и слиняла после взрыва», — сообщил очевидец.
Он добавил, что подаренный «бюст» взорвался буквально в руках у военкора.
Взрыв в одном из заведений северной столицы прогремел 2 апреля. По данным источника 5-tv.ru, предварительно, пострадали 16 человек и один ребенок. На месте работают медицинские работники и сотрудники петербургской полиции.
Ранее 5-tv.ru показывал момент взрыва в кафе Петербурга, где проходил творческий вечер военкора Татарского.
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