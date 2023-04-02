Очевидец: девушка, подарившая статуэтку Татарскому, была с ним знакома

Выжившие в результате инцидента сообщили, что подозреваемая успела покинуть место взрыва.
Фото, видео: ТАСС / Александр Демьянчук; 5-tv.ru
Пострадавший во время взрыва в Санкт-Петербургском ресторане Владислав Зембицкий предположил, что девушка, вручившая статуэтку убитому военкору Владлену Татарскому, была с ним знакома. Об этом очевидец рассказал 5-tv.ru.
По словам Зембицкого, с начала мероприятия ничего не вызывало у присутствующих подозрения. Ситуацию изменило появление девушки с подарком для Татарского.
«Подозрительно было то, что она как будто бы его узнала, и он ее как будто бы узнал, и это было как-то странно. У меня просто ощущение возникло, что сейчас что-то будет», — прокомментировал очевидец.
По данным присутствующих, незнакомка успела покинуть заведение до того, как прогремел взрыв.
Следственный комитет сообщил о 19 пострадавших в результате инцидента. Погиб военный корреспондент Владлен Татарский, который проводил в ресторане творческую встречу. По последним данным стало известно о 25 пострадавших.
Ранее 5-tv.ru писал, что СК РФ возбудил уголовное дело после гибели военкора Владлена Татарского.
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