Очевидец: девушка, подарившая статуэтку Татарскому, была с ним знакома

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 893

Выжившие в результате инцидента сообщили, что подозреваемая успела покинуть место взрыва.

Фото, видео: ТАСС / Александр Демьянчук; 5-tv.ru

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Пострадавший во время взрыва в Санкт-Петербургском ресторане Владислав Зембицкий предположил, что девушка, вручившая статуэтку убитому военкору Владлену Татарскому, была с ним знакома. Об этом очевидец рассказал 5-tv.ru.

По словам Зембицкого, с начала мероприятия ничего не вызывало у присутствующих подозрения. Ситуацию изменило появление девушки с подарком для Татарского.

«Подозрительно было то, что она как будто бы его узнала, и он ее как будто бы узнал, и это было как-то странно. У меня просто ощущение возникло, что сейчас что-то будет», — прокомментировал очевидец.

По данным присутствующих, незнакомка успела покинуть заведение до того, как прогремел взрыв.

Следственный комитет сообщил о 19 пострадавших в результате инцидента. Погиб военный корреспондент Владлен Татарский, который проводил в ресторане творческую встречу. По последним данным стало известно о 25 пострадавших.

Ранее 5-tv.ru писал, что СК РФ возбудил уголовное дело после гибели военкора Владлена Татарского.

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