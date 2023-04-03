Директор МакSим отчитал фанатов за требования перенести ее гастрольный тур

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 14

Поклонники исполнительницы обеспокоены состоянием ее здоровья.

Директор МакSим отчитал фанатов за требования перенести ее гастрольный тур

Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

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Ситуация вокруг недавно сорванного певицей МакSим в Сочи концерта набирает обороты. В дело решил вмешаться ее директор Павел Назаров, которого возмутили просьбы некоторых поклонников знаменитости. Фанаты потребовали дать артистке время отдохнуть и отменить ее оставшиеся выступления в рамках гастролей.

По словам Назарова, не за ним последнее слово о выходе певицы на сцену, а за самой МакSим.

«Решение выступать перед своим зрителем или нет всегда остается за артистом! Бывают случаи, когда по ряду причин концерты отменяются. А бывают, когда артист ради своего зрителя выходит на сцену во что бы то ни стало. Люди это видят, понимают и поддерживают любимого артиста в любых ситуациях!» — подчеркнул Назаров в личном блоге.

Он также указал, что в ситуации с МакSим дело обстоит иначе. Директор певицы выразил мнение, что фанатам не важно решение артиста — выступать ему или нет.

«Им не важны его мысли и чувства. Им не важно его желание подводить своего зрителя или нет. Потому что очевидно — они не являются тем самым зрителем. В любые сложные моменты зритель поддерживает любимого артиста!» — подчеркнул Назаров.

Отмена, певица заболела: что происходит с МакSим, сорвавшей концерт в Сочи

Он также возмутился поведению некоторых фанатов, которые после недавнего концерта певицы в Твери вместо того, чтобы проводить артистку, занимались съемкой флешмоба.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сама певица МакSим объяснила сорванный концерт в Сочи.

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