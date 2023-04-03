«Это перебор»: поклонники просят срочно остановить концертный тур МакSим

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Рита Миронова
Рита Миронова 114

Поклонники призвали остановить концертный тур певицы МакSим

«Это перебор»: поклонники просят срочно остановить концертный тур МакSим

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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После недавнего скандала с сорванным концертом в Сочи артистке вновь стало плохо на сцене.

Певица МакSим после недавнего скандала с сорванным концертом в Сочи вновь стала причиной бурных обсуждений. Обеспокоенные поклонники артистки потребовали остановить концертный тур. По информации РИА Новости, причиной волнений стало видео с концерта в Твери, прошедшего 1 апреля. Зрители рассказали, что МакSим едва держалась на ногах.

«Второй концерт в таком состоянии — это уже перебор»;

«Что нужно сделать, чтобы прекратить этот тур. Это не нормально, за гранью»;

«Этот тур нужно срочно остановить! Марине нужно беречь себя», — высказались поклонники артистки в соцсетях.

Ситуацию сама МакSим пока не комментировала, а вот ее концертный директор Павел Назаров возмутился просьбам поклонников. По его мнению, преданные фанаты должны поддерживать артиста во что бы то ни стало, даже когда он решает выйти на сцену ради зрителя, несмотря на плохое самочувствие.

После сорванного концерта в Сочи певица извинилась и объяснила свое поведением тем, что ей стало плохо во время выступления. Что произошло на этот раз — неизвестно, но впереди у МакSим концерты в Ижевске, Екатеринбурге, Москве, Новосибирске и Челябинске.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит с МакSим, сорвавшей концерт в Сочи.

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