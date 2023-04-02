«Песни бьют в самое сердце»: Юлия Чичерина выступила перед солдатами в зоне СВО

После выступления российским солдатам подарили открытки и письма со словами поддержки.

Исполнительница Юлия Чичерина дала концерт совместно с Ансамблем песни и пляски ЦВО для военных в зоне спецоперации. Об этом сообщило Минобороны России.

На оборудованной сцене заслуженная певица РФ исполнила для военных новые музыкальные и песенные номера. Прозвучали композиции, написанные по стихотворениям писателя Александра Проханова. Среди них: «Марш русского Донбасса», «По дороге фронтовой», «Русский лес» и другие.

После выступления российским солдатам подарили открытки и письма со словами поддержки, которые написали школьники и неравнодушные граждане нашей огромной страны.

Артистка рассказала, что участники ансамбля — ее старые знакомые, с которыми она познакомилась еще в Сирии. Она считает, что они настоящие артисты, которым не нужны мягкие перины, они спокойно чувствуют себя в полевых условиях.

«Мы с ними пережили разные истории. Сейчас снова пересеклись на фронте. У нас с ними круто получается», — поделилась певица.

Чичерина также рассказала о необычном опыте исполнения на передовой и поделилась творческими планами.

«Мы хотим сделать такой альбом побольше, штук десять хотим записать. Песни очень крутые: простые слова, очень понятные каждому русскому человеку, они прямо бьют в самое сердце», — добавила певица.

С первых дней спецоперации российские артисты поддерживают российских военнослужащих, они дают концерты в госпиталях и на передовой, чтобы боевой дух бойцов не угасал.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку из-за киевского режима.

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