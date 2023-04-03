Украинская армия потеряла более 200 военных на одном направлении

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 42

Минобороны: ВС РФ уничтожили до 285 боевиков ВСУ на донецком направлении

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ashley Chan; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Армия РФ снова показывает всю свою силу. Сколько боевиков потеряли ВСУ на этот раз?

Появились новые данные о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении за прошедшие сутки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, российской армией были уничтожены до 285 боевиков ВСУ.

«Были истреблены танк, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, два пикапа», — добавил Конашенков.

Также он добавил о ликвидации четырех гаубиц Д-30, двух складов с оружием и боевого автомобиля РСЗО «Град».

В феврале 2022 года началась спецоперация (СВО) по защите ДНР и ЛНР от киевского режима. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о ее начале после просьб поддержать регионы и оказать им военную поддержку. Самопровозглашенные республики регулярно подвергались агрессии в виде массированных обстрелов ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как украинские боевики обстреляли Мелитополь из РСЗО HIMARS.

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