В Киево-Печерской лавре нашли запертых монахов, им потребовалась медпомощь

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 70

Неизвестные заперли монахов в корпусе Киево-Печерской лавры

Фото, видео: www.globallookpress.com / Serg Glovny; 5-tv.ru

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На Украине осатаневшие приспешники киевского режима продолжают безнаказанно издеваться над служителями канонической православной церкви.

В одном из корпусов Киево-Печерской лавры, где ранее жили наместники, обнаружили запертых монахов. Кадры с места событий появились в распоряжении 5-tv.ru.

Верующих заперли в 34-м корпусе лавры. Кто это сделал, точно неизвестно. Источник 5-tv.ru сообщил, что это дело рук людей, «работающих в заповеднике».

На кадрах видно, что некоторые из запертых священнослужителей почувствовали себя плохо, им потребовалась медицинская помощь. По данным источника, один из монахов, отец Матфей, болен диабетом и не может самостоятельно передвигаться.

Также стало известно, что мужчину, который вместе с толпой таких же, как он, глумился над молившейся у стен Киево-Печерской лавры женщиной, госпитализировали без признаков жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Украинской православной церкви (УПЦ), попросив Бога послать этому человеку прощение и исцеление.

Между тем киевский режим продолжает притеснять православную церковь на Украине. В Хмельницком произошла потасовка около одного из храмов канонической церкви. После того как из здания выгнали провокатора в форме украинских националистов, на улице начала собираться агрессивная толпа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла украинский суд отправил под домашний арест. Священнослужитель назвал это решение политическим заказом.

 

 

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