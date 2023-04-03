Киевский режим продолжает притеснять УПЦ: новый конфликт вспыхнул в Хмельницком
Потасовка у одного из храмов произошла в Хмельницком на Украине
Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Kudryavtsev; 5-tv.ru
Националисты продолжают издевательства над православием.
В украинском городе Хмельницкий произошла потасовка около одного из храмов канонической церкви. Сначала из здания выгнали провокатора в форме ВСУ, затем на улице начала собираться толпа агрессивно настроенных людей.
У стен Киево-Печерской лавры тоже не стихают провокации. Там собрались националисты, которые выкрикивали кощунственные лозунги около стоящих рядом верующих. Некоторые из подстрекателей устраивали около храмов дикие пляски. Киевские власти провокаторов не только не останавливают, но как будто специально не замечают.
Ранее украинский суд отправил наместника лавры под домашний арест. Митрополита Павла обязали носить электронный браслет и запретили общаться с прихожанами. Его обвиняют в разжигании межрелигиозной розни и якобы работе в интересах России.
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