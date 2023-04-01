Митрополит Павел назвал «политическим заказом» решение о его домашнем аресте на два месяца

Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел назвал «политическим заказом» решение Шевченковского районного суда Киева о его домашнем аресте.

По словам священнослужителя, все действия против него безосновательны, он не сделал ничего из того, в чем его обвиняют

«Это политический заказ, потому что мне угрожали. СБУ (Служба безопасности Украины — Прим.ред.) вызывала меня к директору музея, сказали, что против вас нужно открывать. Я знаю, кто это, но не стану разбираться — это не в моем стиле», — процитировали митрополита Павла украинские СМИ.

Он добавил, что там, где будет находиться ближайшие два месяца — село Вороньков Бориспольского района Киевской области — нет ни света, ни воды, ни связи. Но противиться решению суда и устраивать побег он не намерен. Когда его туда привезут, наденут электронный браслет для отслеживания передвижений.

Бороться за митрополита Павла будет его защита. Адвокат намерен попросить суд отменить ношение электронного браслета из-за состояния здоровья священнослужителя.

Ранее стало известно о задержании митрополита Павла. СБУ предъявила ему подозрение в якобе «сотрудничестве с РФ и межрелигиозном разжигании». Вскоре его доставили в суд, где состоялось заседание. По его итогам митрополиту Павлу и назначили два месяца домашнего ареста и ношение электронного браслета.

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